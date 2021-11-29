Хепенінг удався – вважають його глядачі та організатори

Минулими вихідними на головній площі Олександрії відбувся Хепенінг “Діємо проти насилля”, організований ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” у рамках проєкту “Сила рівності”, повідомляє «Голос Громади».

Захід, який ми раніше анонсували, об’єднав представників влади, місцевого самоврядування громадських активістів, журналістів, волонтерів. А саме: регіональне представництво ГО “Інша жінка”, ГО “Матерів дітей з інвалідністю Олександрії “Серце матері”, молодіжний парламент, службу у справах дітей, центр соціальних служб, центральну міську бібліотеку та національну поліцію.

Загалом до дійства долучилося понад 50 осіб, ще близько 100 олександрійців і гостей міста стали безпосередніми учасниками хепенінгу, дізналися про Всеукраїнську акцію “16 днів проти насилля”, отримали контакти національної гарячої лінії, куди слід звертатися у разі домашнього насильства за допомогою спеціалістів, пройшли тест “Що для тебе насильство?”, покликаний допомогти олександрійцям краще розпізнавати різні види домашнього насильства. Справжніми “родзинками” хепенінгу стала фотовиставка “Річ у тім”, організована поліцією та імпровізовані вистави молодіжного парламенту, що яскраво ілюстрували різні види домашнього насильства і мотивували людей зупинитися, замислитися як зупинити домашнє насильство, записати свої варіанти рішень на фліпчарті “Діємо_проти_насилля». Найактивніші актори, отримали за свою участь від організаторів фірмові світшоти з написом “Сила рівності” та “ВільніВідСтереотипів».

Керівниця проєкту “Сила рівності” Анна Орловська на питання про мету хепенінгу прокоментувала: “За статистикою кожна третя жінка у світі протягом життя зазнає фізичного або сексуального насилля, але про це не прийнято говорити публічно. Більше того, багато постраждалих вважають насильством лише побої, а приниження, словесні знущання чи критику терплять і виправдовують складним характером партнера. Саме тому у ході хепенінгу через імпровізовані вистави підлітки намагалися звернути увагу пересічних мешканців на різні види домашнього насильства та продемонструвати, що ця буденна проблема варта визнання та розв’язання”.

Організатори події щиро вдячні всім партнерам, журналістам, волонтерам, відвідувачам хепенінгу, які підтримали та підсилили своєю залученістю захід. Ось як відгукнулася про юних волонтерів заходу співорганізаторка хепенінгу Тетяна Тарасенко:

«Я хочу подякувати акторам та учасникам з молодіжного парламенту, без яких не вийшло б продемонструвати види насильства. Дві дівчинки впродовж двох годин грали сцени чотирьох видів насилля, тим самим допомагали глядачам розпізнати ситуації, спостерігачами чи й учасниками яких хоча б раз в житті був кожен і цим давали розуміння, що є насилля.

А ще Діана та Настя, продемонстрували свою гнучкість, стійкість, відповідальність та професіоналізм! Оскільки інші актори, які повинні були теж грати сцени насилля, з якихось причин так і не прийшли, то дівчаткам в екстрених умовах потрібно було перечитати сценарії інших і відіграти вдвох те, що повинні були грати вісім осіб. Тож можете собі уявити рівень їх відповідальності! Я пишаюся вами і неймовірно вдячна! Всі ролі було відіграно висококласно, дехто з перехожих говорили, що не можуть на це дивитись байдуже. Тож сцени насилля було розпізнано добре, а значить і зіграно чудово. Обіймаю вас, мої героїні. Нехай у вас все вдається!».

* «Річ у тім 2.0» — це соціальна ініціатива, в межах якої проходить виставка та онлайн-відеокампанія, де представлені 16 предметів, пов’язаних з реальними випадками домашнього насильства. Цьогоріч створено відеоролики за участю відомих особистостей: акторів/-ок, ведучих, музикантів, вчених та спортсменів, які озвучили реальні історії постраждалих від домашнього насильства.

Проведення хепенінгу стало можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women’s Fund та співпраці з Олександрійською міською радою та національною поліцією.