«Хіба можна так чинити з людьми?» – жителі Сурганів потерпають без води

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Мешканці невеликого села на Олександрійщині багато років відчувають гостру проблему з водопостачанням, повідомляє «Голос Громади».

На своє лихо вони скаржаться куди тільки можуть, але питання загалом не вирішується. Ось такий лист-крик душі однієї з жительок сільця нещодавно з`явився в мережі Facebook.

«Просимо вашої допомоги з села Сургани, Олександрійський район, Кіровоградська область. Наше село залишилося без води, землі і роботи. Державну землю займає пан М, він же також розпоряджається сільською водою. Не сплачуючи  жодної копійки до сільської ради, використовує трубопровід, який колись побудували наші батьки, для зрошення своїх полів і при цьому не подає  воду жителям села. У нас маленьке село, населення якого складають літні люди, багато з яких – інваліди. Вони, не маючи води, і перебуваючи на даний момент ще й під вірусною загрозою, не знають куди вже звертатися, тому що протягом 8-ми років страждань на свої звернення стосовно цієї проблеми в різні державні установи отримують тільки відписки і ніякого вирішення справи немає.

Моя мама, жителька Сурганів  – депутат Андріївської сільської ради, Верескун Наталія Костянтинівна. Щоб хоч якось полегшити ситуацію, вона зовсім з іншого селища привозить воду в Сургани, то до неї заради того, щоб мати хоча б  відро води в хаті, серед інших, наприклад, приходить літня жінка, яка живе з чоловіком інвалідом і сама має великі проблеми з пересуванням. Чому люди похилого віку повинні ось так страждати від бізнесменів, які забирають все собі і нічого – народу?

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Просимо допомогти нам в такий складний для країни час. Сподіваємося, що хоч хтось зможете вплинути на місцевих олігархів. Замість того, щоб допомогти народу хоча б якось, його  навпаки,  добивають усіма можливими способами».

Про життєві проблеми Сурганів (у т.ч. і з водою) свого часу вже розповідав «Голос Громади». Коротко нагадаємо цю історію. Невеличкий населений пункт в одну коротеньку вулицю і з населенням, яке вже давно не перевищує 80-ти  осіб, входить до Андріївської сільської ради. Він розташований в степу, в 10-ти кілометрах на схід від Олександрії на сільськогосподарських землях. Але з цих земель село не має абсолютно нічого – вони належать зовсім не йому. У радянські часи це були угіддя тодішнього Олександрійському радгоспу-технікуму, нині вони так і подовжують належати вже «трансформованому»  Білоцерківському аграрному університету. Тоді ж, у радянські часи була збудована  система водопостачання – насосна установка, башта, трубопроводи зрошення, якими в тому числі забезпечувалися водою і селяни для їхніх побутових потреб. Який вигляд має ситуація зараз, «Голос Громади» запитав у депутата Олександрійської районної ради Андрія Турського, котрий  вивчав згадані і вже давні проблеми.

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«Сільгоспземлі, на яких розташовані Сургани,  а також і місцеву систему водопостачання орендує у власника (аграрного університету) олександрійський підприємець-фермер. Система водогону виготовлена ще за радянських часів, вкрай зношена. Орендар її підтримує та експлуатує, звісно, за власний рахунок. Але жителі, якими є переважно літні, незаможні люди, за водопостачання підприємцю (яке він все-таки хоч якось забезпечує для людей) не платять, вважаючи водопровід просто своєю власністю. Але ж як відомо, навіть щоб просто увімкнути водяний насос, потрібна електроенергія, на яку треба гроші, не кажучи вже про те, що древній водогін постійно виходить з ладу. У села взагалі купа проблем – так склалося історично, що воно практично не має нічого свого: оскільки у землі є власник, вона не розпайована і ті літні пенсіонери, які все життя пропрацювали в колишньому радгоспі, не мають земельних паїв. І згаданий орендар платить податки не в сільську раду місцевій громаді, а власнику землі – аграрному університету. У степовому невеличкому селі зовсім немає ніякої інфраструктури. Ніяких водоймищ – ні природних, ні штучних. А до всього – ще й проблеми з побутовим водопостачанням. Ті з селян, які мали хоч якісь кошти, давно пробили собі водяні свердловини, а залежними від водогону залишилися ось такі незабезпечені, літні люди».

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Як же виправити цю багаторічну проблему? Депутат Турський відверто зізнався, що не знає. «Принаймні якихось простих рішень тут немає, потрібні певні комплексні заходи – адміністративні, правові у зміні власника землі, порядку сплати податків тощо», –  вважає він. Від себе додамо: згадані питання Сурганів раніше піднімалися Олександрійською районною радою, яка направляла відповідні звернення щодо цих сільських проблем Сурганів адміністрації Білоцерківського університету. Але час іде, та університету, зареєстрованому аж у Київській області, очевидно, дуже далекі проблеми Сурганів та жменьки тамтешніх нещасних пенсіонерів…

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