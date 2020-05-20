«Хіба можна так чинити з людьми?» – жителі Сурганів потерпають без води

Мешканці невеликого села на Олександрійщині багато років відчувають гостру проблему з водопостачанням, повідомляє «Голос Громади».

На своє лихо вони скаржаться куди тільки можуть, але питання загалом не вирішується. Ось такий лист-крик душі однієї з жительок сільця нещодавно з`явився в мережі Facebook.

«Просимо вашої допомоги з села Сургани, Олександрійський район, Кіровоградська область. Наше село залишилося без води, землі і роботи. Державну землю займає пан М, він же також розпоряджається сільською водою. Не сплачуючи жодної копійки до сільської ради, використовує трубопровід, який колись побудували наші батьки, для зрошення своїх полів і при цьому не подає воду жителям села. У нас маленьке село, населення якого складають літні люди, багато з яких – інваліди. Вони, не маючи води, і перебуваючи на даний момент ще й під вірусною загрозою, не знають куди вже звертатися, тому що протягом 8-ми років страждань на свої звернення стосовно цієї проблеми в різні державні установи отримують тільки відписки і ніякого вирішення справи немає.

Моя мама, жителька Сурганів – депутат Андріївської сільської ради, Верескун Наталія Костянтинівна. Щоб хоч якось полегшити ситуацію, вона зовсім з іншого селища привозить воду в Сургани, то до неї заради того, щоб мати хоча б відро води в хаті, серед інших, наприклад, приходить літня жінка, яка живе з чоловіком інвалідом і сама має великі проблеми з пересуванням. Чому люди похилого віку повинні ось так страждати від бізнесменів, які забирають все собі і нічого – народу?

Просимо допомогти нам в такий складний для країни час. Сподіваємося, що хоч хтось зможете вплинути на місцевих олігархів. Замість того, щоб допомогти народу хоча б якось, його навпаки, добивають усіма можливими способами».

Про життєві проблеми Сурганів (у т.ч. і з водою) свого часу вже розповідав «Голос Громади». Коротко нагадаємо цю історію. Невеличкий населений пункт в одну коротеньку вулицю і з населенням, яке вже давно не перевищує 80-ти осіб, входить до Андріївської сільської ради. Він розташований в степу, в 10-ти кілометрах на схід від Олександрії на сільськогосподарських землях. Але з цих земель село не має абсолютно нічого – вони належать зовсім не йому. У радянські часи це були угіддя тодішнього Олександрійському радгоспу-технікуму, нині вони так і подовжують належати вже «трансформованому» Білоцерківському аграрному університету. Тоді ж, у радянські часи була збудована система водопостачання – насосна установка, башта, трубопроводи зрошення, якими в тому числі забезпечувалися водою і селяни для їхніх побутових потреб. Який вигляд має ситуація зараз, «Голос Громади» запитав у депутата Олександрійської районної ради Андрія Турського, котрий вивчав згадані і вже давні проблеми.

«Сільгоспземлі, на яких розташовані Сургани, а також і місцеву систему водопостачання орендує у власника (аграрного університету) олександрійський підприємець-фермер. Система водогону виготовлена ще за радянських часів, вкрай зношена. Орендар її підтримує та експлуатує, звісно, за власний рахунок. Але жителі, якими є переважно літні, незаможні люди, за водопостачання підприємцю (яке він все-таки хоч якось забезпечує для людей) не платять, вважаючи водопровід просто своєю власністю. Але ж як відомо, навіть щоб просто увімкнути водяний насос, потрібна електроенергія, на яку треба гроші, не кажучи вже про те, що древній водогін постійно виходить з ладу. У села взагалі купа проблем – так склалося історично, що воно практично не має нічого свого: оскільки у землі є власник, вона не розпайована і ті літні пенсіонери, які все життя пропрацювали в колишньому радгоспі, не мають земельних паїв. І згаданий орендар платить податки не в сільську раду місцевій громаді, а власнику землі – аграрному університету. У степовому невеличкому селі зовсім немає ніякої інфраструктури. Ніяких водоймищ – ні природних, ні штучних. А до всього – ще й проблеми з побутовим водопостачанням. Ті з селян, які мали хоч якісь кошти, давно пробили собі водяні свердловини, а залежними від водогону залишилися ось такі незабезпечені, літні люди».

Як же виправити цю багаторічну проблему? Депутат Турський відверто зізнався, що не знає. «Принаймні якихось простих рішень тут немає, потрібні певні комплексні заходи – адміністративні, правові у зміні власника землі, порядку сплати податків тощо», – вважає він. Від себе додамо: згадані питання Сурганів раніше піднімалися Олександрійською районною радою, яка направляла відповідні звернення щодо цих сільських проблем Сурганів адміністрації Білоцерківського університету. Але час іде, та університету, зареєстрованому аж у Київській області, очевидно, дуже далекі проблеми Сурганів та жменьки тамтешніх нещасних пенсіонерів…