Хочете «мирно зібратися»? Не запізніться повідомити про це місцеву владу

Визначено на місцевому законодавчому рівні рекомендовані строки повідомлення про проведення різних масових заходів, повідомляє «Голос Громади».

Рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради на його черговому засіданні встановлено рекомендовані строки повідомлення про проведення різних мирних зібрань, організованих як інституціями громадянського суспільства, місцевими осередками політичних партій тощо, так і окремими громадянами. Такими зібраннями можуть бути масові заходи громадсько-політичного, культурного, спортивного, видовищного характеру. Організатори мирних зібрань повинні повідомити про це Олександрійську міську раду не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення.

Як наголошується в рішенні виконкому, «тривалість строків завчасного сповіщення має бути в розумних межах і не повинна обмежувати передбаченого статтею 39 Конституції України права громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій». Рішення ухвалене з метою впорядкування справ з організації масових заходів, забезпечення громадського порядку і безпеки громадян тощо під час їх проведення.