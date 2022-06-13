Холера: причини зараження та симптоми

Через російську військову агресію, масові руйнування окупантами рф інфраструктури, відсутність у деяких містах доступу до чистої питної води збільшується ризик поширення інфекційних захворювань.

Наразі спалахів, зокрема, як холера, не зафіксовано.

Проте небезпека пов’язана з тим, що у Маріуполі та інших знищених росіянами містах через руйнування відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак відбувається і забруднення колодязів.

МОЗ надає інформацію (у вкладенні), які є прояви інфекційного захворювання та його наслідки, а також що потрібно знати, щоб вберегтися від зараження холерою.