Холод “заморозив” роботу центру масової вакцинації населення в Олександрії

Центр масової вакцинації населення, що діє на базі ПК «Світлопільський», в Олександрії на деякий час припинив свою діяльність, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Таке рішення було прийнято через низькі температурні показники у приміщенні, створює перешкоди для належного проведення вакцинації.

Наразі імунізацію можна пройти у будь-якому пункті вакцинації, які діють при амбулаторіях або в кабінет 216 центру первинної медико-санітарної допомоги (міська поліклініка).

За сприятливих умов центр масової вакцинації населення відновить свою роботу.