Хто бажає привести до ладу занедбаний олександрійський парк і річку?

Провести відкритий конкурс на кращу пропозицію облаштування набережної річки Березівки та реконструкції парку «Молодіжний» по вул. Садовій в Олександрії за винагороду вирішив виконком міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Рішення виконавчого комітету, ухвалене на засіданні 3 вересня, затвердило Положення про конкурс та утворило конкурсне журі.

Далі – витяги з Положення про конкурс:

«Мета конкурсу – визначення найкращих концептуальних пропозицій щодо облаштування набережної річки Березівки на ділянці від проспекту Соборного до вул.Першотравневої та реконструкції парку «Молодіжний» по вул.Садовій.

Завдання для учасників: визначення оптимального об`ємно-просторового рішення з урахуванням рельєфу та збереженням зелених насаджень на ділянці проектування; рішення пішохідних та транспортних схем; влаштування автостоянок згідно з чинними нормами; комплексний благоустрій, озеленення та екологічне оздоровлення території.

До участі у конкурсі запрошуються фахівці або авторські колективи фахівців – дипломованих архітекторів, дизайнерів, художників, скульпторів, а також студенти архітектурних і художніх навчальних закладів, мешканці міста з творчими ідеями. Кількість конкурсних проектів від одного автора (авторського колективу) не обмежується. Конкурс є відкритим, проводиться в один тур.

Учасники надсилають конкурсні роботи на електронну адресу організатора Конкурсу e-mail: upravleniegkh@ukr.net з позначкою «на конкурс кращих пропозицій» або за адресою просп. Соборний, 59, каб. 110. Формат подачі – файли pdf (з роздільною здатністю 300 dpi), ідентичні планшетам формату А0 (80х120 см). 1) Планшети для участі в Конкурсі оформляються під шестизначними кодами, які були присвоєні проектам авторами, які розташовуються внизу на смузі завширшки 70 мм. 2) За бажанням автора (авторів) в основному полі планшетів може бути розміщена анотація, яка має надавати максимально повне уявлення про основну ідею конкурсного проекту. 3) Мова підписів – українська. 4) Оформлення планшета в довільній формі.

Організатор Конкурсу готує виставку конкурсних проектів. Інформація про місце і дату проведення виставки буде оприлюднена організатором після останнього терміну подачі конкурсних проектів. 2 Конкурсні проекти та результати Конкурсу будуть опубліковані у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради, в соціальних мережах.

Терміни проведення Конкурсу: 1) Оголошення Конкурсу – 03 вересня 2020 року. 2) Термін подачі конкурсних проектів – до 09.00 25 вересня 2020 року. 3) Оприлюднення конкурсних проектів – до 29 вересня 2020 року. 4) Оголошення результатів Конкурсу – 30 вересня 2020 року.

Для відзначення кращих пропозицій конкурсу встановлений преміальний фонд по кожному об’єкту окремо (набережна та парк), який складає 30000 грн, та встановлено 2 премії: 1-а премія – 10000 грн; 2-а – 5000 грн. Можуть встановлюватися не більше трьох заохочувальних премій у формі цінних пам’ятних подарунків», – йдеться у Положенні про конкурс.