Хто може отримати допомогу 2200грн від Червоного хреста (інструкція)

Прес-служба ПриватБанку повідомила, що українці можуть отримати допомогу від гуманітарної організації ООН (World Food Programme, WFP), Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine), Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).

Заявку на виплату грошової допомоги можна подати онлайн через платформу «Допомога» та представництва ООН. Рішення про надання допомоги та суми виплат приймають міжнародні організації.

Допомогу можуть отримати:

– переселенці, інформація про яких міститься в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО;

– особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

– особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться у зоні активних бойових дій України;

– люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні матері чи батьки, багатодітна сім’я, малозабезпечені сім’ї (з-поміж внутрішньо переміщених осіб).

За інформацією установи, виплата допомоги здійснюється на будь-яку картку «ПриватБанку», у тому числі на Digital карту, яку можна відкрити у Приват24.