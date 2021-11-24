Хто може отримати ваучер на навчання?

Згідно із Законом України “Про зайнятість населення”, ваучером є документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. Ваучер мають право отримати працюючі (потреби в розірванні трудових відносин не має) та непрацюючі особи (крім зареєстрованих у державній службі зайнятості безробітних). Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами й організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 (з текстом постанови є можливість ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України) затверджено Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

На підставі ваучера здійснюється:

перепідготовка за робітничою професією;

підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;

підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти);

спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Не мають права на отримання ваучера особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти, та особи, які проходили протягом останніх 3-х років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#Text