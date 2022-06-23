Хто на Кіровоградщині може отримати до 50 000 гривень зарплатні

Майже 80 вільних посад із зарплатою від 20 000 грн до 50 000 грн зареєстровано у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Щодо професій, то це лікарі різного профілю – сімейний лікар, акушер-гінеколог, анестезіолог, ендоскопіст, нарколог, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, патологоанатом, педіатр, педіатр-неонатолог, психіатр, терапевт, уролог, хірург, ерготерапевт та ін.

Таку ж зарплатню пропонують роботодавці й зоотехнікам і трактористам-машиністам сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, звертайтеся до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Знам’янської міськрайонної, Благовіщенської, Вільшанської, Голованівської, Компаніївської, Маловисківської, Новомиргородської, Олександрівської, Петрівської, Устинівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.