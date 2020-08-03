Хто продовжуватиме «розважатися» на перемозькому ставку?

Міська влада продовжила термін оренди водойми, що у мікрорайоні Перемога, олександрійській громадській організації, повідомляє «Голос Громади».

Рішення останньої сесії Олександрійської міської ради продовжило термін оренди водного об’єкта, а саме: земельної ділянки площею 443067,00 кв.м по Кіровоградському шосе (суміжно з мікрорайоном «Жовтневий») разом з розміщеною на даній земельній ділянці водоймою олександрійській громадській організації «ТОВАРИСТВО КУЛЬТУРНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА РИБАЛОК «РОЗВАГА» до 31 жовтня 2020 року. Розмір орендної ставки за оренду даної земельної ділянки з водним об`єктом визначений у розмірі 3% нормативної грошової оцінки цієї ділянки.

Нагадаємо, вищезгаданий ставок у мікрорайоні «Перемога» перебуває в оренді ГО «Розвага» згідно з попереднім рішенням міської ради з травня 2015-го року.