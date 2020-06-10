Хто, скільки і кому винний? (владна полеміка навколо тополь парку ім.Т.Шевченка в Олександрії)

Повертаючись до теми реконструкції олександрійського парку ім.Т.Шевченка слід зазначити, що відповідне питання щодо реконструкції та договірних умов з орендарем обговорювалося на черговому засіданні виконкому міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Як повідомлялося раніше, футбольний клуб «Олександрія», який на даний час орендує міський парк, має намір у процесі його реконструкції спиляти 50 старих тополь. З приводу цього на попередньому засіданні виконкому міськради було вирішено провести обстеження цих дерев і визначити їхню компенсаційну вартість з метою подальшого оновлення паркових зелених насаджень. Для цього була створена комісія, яку й зобов`язали на наступному засіданні представити результати обстеження.

Про ці результати на останньому виконкомі доповідав начальник управління ЖКГ Геннадій Лоцман. За його словами, вартість дерев, які будуть видалені, комісією оцінена у 88 тисяч 617 гривень 90 копійок. Отож пропонується орендарю у подальшому озеленити парк на суму, не меншу названої. І тут розпочався палкий диспут…

Першому заступнику міського голови Людмилі Давиденко така пропозиція явно не прийшлась до душі: вона «з пристрастям» допитувала доповідача, чому комісія це не зробила раніше, а аж тоді, коли адміністрація футбольного клубу фактично вже розпочала роботи в парку? А також – чому питання надання дозволу на спилювання дерев зараз обговорюється, а орендар досі так і не представив проект реконструкції? Мовляв, зараз вони поспилюють дерева, а потім посадять «десь-щось-колись», невідомо що і скільки, бо реальної проектно-кошторисної документації ж нема, все обговорюється тільки на словах… Отож на переконання віце-мера Л.Давиденко, необхідно поставити умову перед орендарем, щоб він спершу сплатив зазначену компенсаційну суму до міського бюджету, а вже потім продовжував реконструкцію.

На захист орендаря став міський голова Степан Цапюк: «Ми стільки років шукали інвестора, який погодився б навести лад в парку… А тепер будемо вимагати з нього гроші наперед і цим покажемо перед ним своє лице. Так ми лише відлякаємо інвесторів…».

Але Людмила Вадимівна непорушно стояла на своєму. «Виходить, несерйозного інвестора ви знайшли, – категорично «відрізала» вона. – За два роки орендар мав достатньо часу, аби розробити проект».

Міський голова Степан Цапюк не погоджувався: «Я розмовляв з орендарем, знаю його наміри. Там вартість усіх робіт реконструкції коштуватиме не якісь дріб`язкові 88 тисяч, а мільйони і десятки мільйонів гривень. А виготовлення проекту – це справа не одного дня; проект буде. Взагалі інвестора прогнати легко, а от знайти…» За словами мера, орендар представляв йому хоча й не проект, але свої робочі ескізи майбутнього оновлення парку і вони мають переконливий вигляд.

У цю «битву титанів» іноді обережно вставляв своє слово доповідач Геннадій Лоцман. Він також був на боці інвестора-орендаря і запевнив, що проект той вже замовив, справа лише у часі, отож роботи у подальшому будуть виконуватися згідно з проектом і кошторисом.

В ході дискусії обидва перші керівники запитували думку і начальника управління приватизації землі і майна Олександра Купченка. За його відповідями, парк перебуває в оренді у ФК «Олександрія» близько півтора року і орендна плата йому нараховується незначна – кілька тисяч гривень (як земля рекреаційного призначення). Отож з усіх висловлених думок виходило, що міський бюджет на здачі в оренду парку занадто не розживеться і єдина її перевага – місто отримає оновлений інвестором парк, який вже багато років перебуває у занепаді. І цей інвестор найближчі 50 років (саме на такий термін з ним укладена орендна угода) буде утримувати весь парковий комплекс за власний рахунок. Як зазначалося, обсяг заявлених орендарем робіт значний – це не лише оновлення зелених насаджень, а й нові тротуари, газони, освітлення, атракціони, благоустрій прилеглого пляжу тощо.

В результаті на голосування було внесено дві полярно протилежні пропозиції від перших осіб влади: зобов`язати орендаря сплатити до бюджету компенсаційну вартість старих тополь (88 617 грн 90 коп.) або ж не примушувати його до цього, а просто нехай він у процесі реконструкції озеленить парк на відповідну суму. Рішення виконком ухвалив таке: затвердити акт обстеження центральної алеї парку та зобов’язати орендаря здійснити її озеленення, а також відшкодувати суму, не меншу за відновну вартість видалених дерев.

…А поки члени виконкому міської ради сперечалися між собою, інвестор-футбольний клуб часу не гає: в парку повним ходом йдуть демонтажні роботи. Там з центральної алеї видалили старі облущені тротуарні бордюри і повністю демонтували такі ж старі залізобетонні опори електромереж. Дорослі і малі олександрійці у минулі святково-вихідні дні масово прогулювалися білим від тополиного пуху парком та відпочивали на занедбаному пляжі…