Хто став новим директором Олександрійського коледжу культури?

Сьогодні пройшов третій завершальний етап конкурсу на посаду керівника Олександрійського коледжу культури і мистецтв, повідомляє “Голос Громади”.

На курс був представлений один кандидат – Іван Михайлович Баранов.

У складі комісії перебували студенти навчального закладу, педагоги та представники не викладацького складу.

За результатами конкурсу комісія одноголосно обрала Івана Михайловича.

Попередні 10 років Іван Баранов присвятив даному освітньому закладу. Це вже третій термін на посаді директора коледжу культури і мистецтв. Його люблять й шанують студенти попередніх випусків та ті, що навчаються зараз. Це відповідальна, добра, позитивна, завзята, чесна та віддана своїй праці людина.

Вітаємо Вас, Іване Михайловичу! Бажаємо плідної праці, невичерпних сил, натхнення, успіхів та вдячних вихованців!