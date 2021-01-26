Хто в Олександрії попав “під роздачу” під час карантинних перевірок

торговий павільйон ТОВ «Черняхівські ковбаси», ринок ТОВ «Айсберг», КП «Олександрійський центральний ринок», продовольчі магазини – недостатня кількість дезінфікуючого розчину на робочу зміну для обробок контактних поверхонь, не поновлена розмітка для дотримання соціального дистанціювання між відвідувачами, на антисептику відсутнє маркування, на території ринку перебувають відвідувачі без захисних масок, температурний скринінг продавців ведеться не регулярно.