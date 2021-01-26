Хто в Олександрії попав “під роздачу” під час карантинних перевірок

Протягом останніх декількох днів жорсткого карантину на Кіровоградщині фахівці Держпродспоживслужби провели майже 850 обстежень закладів на дотримання карантинних норм, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
В Олександрії недотримання протиепідемічних заходів спостерігалися у наступних місцях:
торговий павільйон ТОВ «Черняхівські ковбаси», ринок ТОВ «Айсберг», КП «Олександрійський центральний ринок», продовольчі магазини – недостатня кількість дезінфікуючого розчину на робочу зміну для обробок контактних поверхонь, не поновлена розмітка для дотримання соціального дистанціювання між відвідувачами, на антисептику відсутнє маркування, на території ринку перебувають відвідувачі без захисних масок, температурний скринінг продавців ведеться не регулярно.
За порушення суб’єктам господарювання надали попередження та склали протоколів про адмінправопорушення.