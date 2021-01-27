Хто з олександрійців отримає компенсацію за електроопалення?

Уряд підтримав рішення про виплату компенсацій громадянам, у яких встановлене електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично. Загальна сума виплат становитиме 1,4 мільярда гривень. Одержувачі житлової субсидії компенсацію не отримають. Повідомляє “Голос Громади”.

Компенсацію отримають:

ті, хто проживає в житлових будинках, квартирах, гуртожитках, обладнаних електроопаленням та мали знижку на тариф на 31 грудня 2020 року.

ті, хто проживають в багатоквартирних негазифікованих будинках, де не працює центральне опалення і є знижка на тариф на кінець 2020 року. Багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

При розрахунку компенсації:

При наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;

Не застосовується 30% знижка для тих, хто проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Читайте також: Триває процес передачі майна і землі у власність Олександрійської територіальної громади

Компенсацію перенаправлять постачальникам послуг із зарахуванням на особові рахунки споживачів, як часткова оплата за використану енергію за I квартал 2021 року.