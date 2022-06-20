Хто з українців отримає гроші на продукти: допомогу отримають не лише переселенці

Українці можуть одержати грошову допомогу від міжнародної організації. Ця допомога розрахована не лише на внутрішніх переселенців, але й на інших громадян, які не мають статусу ВПО.

Про це повідомила очільниці Мінсоцполітики Марина Лазебна, інформує Голос Громади.

Це не перші гроші, які виділяє українцям Всесвітня продовольча програма. Минулого місяця нею вже було профінансовано допомогу українцям у розмірі 47 мільйонів доларів. Тоді цієї допомогою зуміли охопити півмільйона українців, які мають статус ВПО та найбільше потребують підтримки.Українцям дадуть гроші на продукти: допомогу отримають не лише переселенціТепер же її отримають не лише громадяни “зі статусом”, а й інші українці, які потребують фінансової підтримки.

Зокрема, гроші на продукти отримають такі категорії громадян, які не мають статусу ВПО:

люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

люди, що знаходяться на території, де точаться бої;

люди, що знаходяться на деокупованих територіях.

Таким чином, коло одержувачів допомоги від Всесвітньої продовольчої програми стане ширшим.