Хто заснував олександрійську «музикалку»?

Як підтверджує міська комісія з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, Микола Максимович Янов був ініціатора будівництва навчального закладу, який олександрійці в побуті іменують просто «музикалкою», а також його незмінним директором з 1956-го по 1978-й рік.