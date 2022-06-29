Хто заснував олександрійську «музикалку»?
Встановити меморіальну дошку на будівлі Олександрійської дитячої музичної школи на честь Миколи Янова дозволив виконком Олександрійської міської ради управлінню культури і туризму.
Як підтверджує міська комісія з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, Микола Максимович Янов був ініціатора будівництва навчального закладу, який олександрійці в побуті іменують просто «музикалкою», а також його незмінним директором з 1956-го по 1978-й рік.
Меморіальну дошку вирішено встановити за визначеним ескізом за рахунок власних, спонсорських та залучених коштів з метою увічнення пам`яті М.М.Янова.