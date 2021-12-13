Хто звільняється від сплати пенсійного збору?

Під час купівлі квартири або іншої нерухомості покупець зобов’язаний сплатити 1% від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна. Але збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується (нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору), якщо:
- Право власності на житло отримане фізичною особою в результаті його приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.
- Особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
- Особа придбаває житло вперше, що підтверджується:
- заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизувала, не успадкувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя);
- та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло;
- а також довідкою з усіх місць проживання (після 1992 року) про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду.