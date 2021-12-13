Хто звільняється від сплати пенсійного збору?

Під час купівлі квартири або іншої нерухомості покупець зобов’язаний сплатити 1% від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна. Але збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується (нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору), якщо :

Право власності на житло отримане фізичною особою в результаті його приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”. Особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Особа придбаває житло вперше, що підтверджується: