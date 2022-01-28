«Хвацька» олександрійка – у трійці найсильніших світу

За результатами міжнародного рейтингу по силі хвату, що стали відомі нещодавно, олександрійка Інна Дзюба посідає третє місце, повідомляє «Голос Громади» за інформацією спортивного клубу «Сильна Олександрійщина».

Інна тренується в ГО «Сильна Олександрійщина» і за результатами рейтингу GM150 входить до трійки найсильніших дівчат світу по силі хвату кисті з результатом 41,9 кг (DIN) у ваговій категорії 43 кг. Також Інна посіла 14-е місце з 81-го зафіксованого у рейтингу результату серед кращого співвідношення сили і власної ваги.

(Для довідки: сила хвату кисті вимірюється динамометром типу GM150, звідси і назва версії рейтингу).