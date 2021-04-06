Хворих більшає: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

5 квітня зроблено 236 ПЛР-тестів, виявлено 48 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 6 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 333 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей:

– 43 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 9 хворих, з Попельнастівської – 2, з Новопразької – 3, з Приютівської – 1, з Онуфріївської – 5, зі Світловодської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 290 хворих, в тому числі 7 дітей.

Всього станом на 6 квітня хворих на пневмонію – 556 осіб, в тому числі 28 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 81 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 5.

У районній міській лікарні – 43 хворих на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 407 пацієнтів, в тому числі 2 дітей.