Хворих на COVID-19 в Олександрії збільшується щодня. Апарати ШВЛ – в роботі

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 21 лютого було зроблено 176 ПЛР-тестів, виявлено 70 хворих на COVID-19.

Станом на 22 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 611 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 34 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 41 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Пантаївської – 1, Приютівської – 6, Петрівської – 7, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 570 хворих, в тому числі 34 дитини.

Усього станом на 22 лютого хворих на пневмонію – 307 осіб, в тому числі 13 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 33 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 25 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 237 хворих, в тому числі 1 дитина.