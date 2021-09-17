Хворих на коронавірус в Олександрії щодня більшає

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 16 вересня було зроблено 51 ПЛР-тест, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 17 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 44 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 12 хворих, в тому числі 2 хворих з Петрівської громади, 2 – з Приютівської, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 32 хворий, в тому числі 2 дитини.

Усього станом на 17 вересня хворих на пневмонію – 72 особи, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 57 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 21 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 7.

У районній міській лікарні – 16 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 33 хворих з пневмоніями, в тому числі 2 дітей.