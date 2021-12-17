Хворих на пневмонію в Олександрії набагато більше, чим хворих на коронавірусну інфекцію

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 16 грудня було зроблено 91 ПЛР-тест, виявлено 15 хворих на COVID-19.

Станом на 17 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 270 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 49 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, Онуфріївської – 6, Світловодської – 8, Попельнастівської – 1, Петрівської – 4, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 1, Суботцівської – 1, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 221 хворий, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 17 грудня хворих на пневмонію – 375 осіб, в тому числі 20 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 61 дитина, з них 16 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 41 хворий, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній лікарні – 33 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 285 хворих, в тому числі 4 дітей.