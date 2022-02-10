Хворих з коронавірусом в Олександрії більше, ніж з пневмонією

Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії.

9 лютого було зроблено 183 ПЛР-тестів, виявлено 21 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 10 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 462 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 39 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 40 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 2, Приютівської – 5, Петрівської – 4, Світловодської – 1, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 422 хворих, в тому числі 39 дітей.

Усього станом на 10 лютого хворих на пневмонію – 310 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 28 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 26 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 244 хворих, в тому числі 6 дітей.