Ідею перейменування вулиці на честь Б. Джонсона в Олександрії не підтримали

Днями в Олександрії відбулося засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.

Одним із питань, які розглядалися під час зібрання було перейменування однієї з вулиць міста на честь прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона відповідно до звернення депутатів районної ради. Проте, у ході обговорень, члени комісії відхилили пропозицію про перейменування однієї з вулиць на честь Бориса Джонсона.

“Дані дії суперечать нормам чинного законодавства. Адже Закон передбачає, що проводити увічнення пам’яті конкретної людини можна лише посмертно” – коментується у тексті.