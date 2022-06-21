Імена полеглих Героїв з Кіровоградщини, про яких стало відомо вчора
Про них повідомила «Кіровоградська правда».
Алла Порплиця з Павлиша. З перших днів війни разом із своїм другом у складі полку «Азов» захищала Маріуполь. 10 квітня під звуки ворожих бомбардувань молоді люди одружились. 8 травня під час чергового бомбардування Алла загинула, а її чоловік потрапив у полон. Тіло Алли під час обміну загиблими доставили в Київ. 27 червня дівчині виповнилося б 22 роки.
Ігор Антоненко із Ганнівки Петрівської громади. 38-річний захисник загинув 17 червня. Прощалися з Героєм 21 червня. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.
Юрій Корецький.
Антон Дудков.
Прощання з Героями 21 червня у Кропивницькому на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища.
Артур Красноштан із села Іванівка Великоандрусівської громади. Герою було 27 років.
Олег Борщ із Світловодська. 35-річний захисник загинув 16 червня. Прощання з ним 21 червня на центральній площі міста.
Вічна пам’ять!
Слава нації!
Смерть ворогам!