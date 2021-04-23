Іменні нагороди олександрійцям-ліквідаторам продовжать відлік часу від 35-х роковин

План проведення заходів в Олександрії, пов`язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, доповнено врученням окремих іменних нагород ліквідаторам аварії, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради вніс зміни до затвердженого раніше плану заходів до 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС і вшанування подвигу учасників ліквідації її наслідків (про цей план раніше повідомляв «Голос Громади»), доповнивши його таким пунктом: «Придбання іменних годинників для вручення учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС». Загальна сума на придбання іменних годинників визначена у 10 тисяч гривень.