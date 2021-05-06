Інфекційне відділення Олександрії почало своє “відродження” вперше за 65 років

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В інфекційному відділенні Олександрійської міської лікарні почався перший етап робіт капітального ремонту приміщення, якого жодного разу не проводили з часів його відкриття, повідомляє “Голос Громади”.

Під час робочого візиту до центральної міської лікарні міський голова Сергій Кузьменко поспілкувався з представниками підрядної організації ТОВ «АФІНА-ЦЕНТР», яка стала переможцем торгів і буде виконувати капітальний ремонт інфекційного відділення.

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Під час зустрічі оговорили проєкт, етапи його реалізації та окреслили терміни початку ремонтних робіт – 17 травня. До цієї дати буде завершена технічна підготовка та облаштують ліжко-місця для перебування хворих на коронавірус в інших відділеннях центральної лікарні.

«У нас є підрядник, фінансування і розуміння того, що ми хочемо тут зробити. За 9 місяців ми матимемо в Олександрії сучасне інфекційне відділення, в яке зайдуть лікарі, щоби вже надавати медичну допомогу», – підсумував зустріч з фахівцями Сергій Кузьменко.

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Зазначимо, що у цьогоріч інфекційне відділення включили до переліку об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Вартість проєкту оцінили в майже 14,5 млн грн.

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