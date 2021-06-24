Інформація про хворих на пневмонію та COVID-19 в Олександрії (24 червня)

23 червня було зроблено 26 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 57 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 5 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворий, зі Світловодської – 1, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 52 хворих.

Усього станом на 24 червня хворих на пневмонію – 152 особи, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 51 дитина, з них 24 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 107 хворих.