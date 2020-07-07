Ініціативні мешканці Приютівської ОТГ вдихають нове життя у місцевий ляльковий театр «Казка наяву»

У селі Протопопівка на базі КУ «Центр культури та дозвілля» Приютівської селищної ради діє аматорський гурток лялькового театру «Казка наяву», в якому наразі займається 12 дітей, віком від 7 до 15 років.

На сьогодні для повноцінної роботи гуртка потрібне спеціалізоване обладнання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Ініціативна група взяла участь у програмі підтримки ініціатив жителів громади аби була можливість придбати дороговартісне обладнання, за допомогою якого діти будуть вчитися і розвивати свої творчі здібності.

Проєкт «Розвиток лялькового театру «Казка наяву» від ініціативної групи Протопопівського старостинського округу був визначеним одним з 5 громадських ініціатив, які отримають фінансування на їх реалізацію. Для придбання каркасу-ширми, тканини на портативну перегородку та комплект тематичних ляльок з місцевого бюджету передбачено 30 тисяч гривень.

Через таку ініціативу мешканців громади гуртківці доцільно, впевнено і з більшою цікавістю працюватимуть на заняттях гуртка, розвиватимуть свої творчі вміння та навички, а жителі — насолоджуватися талантами своїх дітей.

Місцевий ляльковий театр в майбутньому планує проведення різноманітних лялькових вистав по всіх населених пунктах Приютівської громади.