Інструкція по отриманню часткової компенсації ЄСВ сімейним фермерським господарством

Сімейні фермерські господарства мають право на отримання часткової компенсації ЄСВ, повідомляє “Голос Громади”.

Як повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністрації, з 1 січня 2020 року набрала чинності урядова постанова № 565, яка затвердила Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь членів/голови сімейного фермерського господарства ЄСВ.

Допомога надається фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств.

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до ст. 8-1 Закону «Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Доплата буде надаватися у таких розмірах:

– 0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;

– 0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;

– 0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;

– 0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;

– 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;

– 0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;

– 0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;

– 0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;

– 0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Доплата надаватиметься членам/голові сімейного фермерського господарства виключно за умови, що вони сплачують внесок у сумі не менш як:

– 0,1 мінімального страхового внеску – перший рік;

– 0,2 мінімального страхового внеску – другий рік;

– 0,3 мінімального страхового внеску – третій рік;

– 0,4 мінімального страхового внеску – четвертий рік;

– 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;

– 0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік;

– 0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік;

– 0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік;

– 0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу ДПС за місцем свого обліку як платника єдиного внеску відповідні заяви від себе та всіх членів сімейного фермерського господарства за встановленою формою.

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.