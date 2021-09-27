Інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ тяжкохворих ковідних в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії у період із п’ятниці по неділю виявлено 10 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні в Олександрії лікується 78 хворих на коронавірусну інфекцію.

У стаціонарі інфекційного відділення лікується 22 пацієнти, із них 2 людини – під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів залишається 56 хворих, серед них 4 дітей.

Наразі 116 осіб хворіють на пневмонію. У стаціонарах перебуває 8 дітей та 65 дорослих, серед яких 4 людини перебувають під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні з пневмонією знаходиться 43 хворих.