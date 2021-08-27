Наступного тижня розпочинається новий навчальний рік. Про його особливості розповів начальник управління освіти Олександрійської міськради Олександр Авраменко.

– Зараз складно прогнозувати, яким в Олександрії буде навчальний рік, адже восени в Україні прогнозують чергову хвилю захворюваності на коронавірус. Це означає, що освітні установи можуть знову перевести на дистанційне навчання. Проте 1 вересня діти точно підуть в школу і сядуть за парти!

– Як проходить вакцинація вчителів?

– Станом на кінець серпня двома дозами препарату від Covid провакциновано 30 відсотків педагогічних працівників. На мою думку, з їх боку це невідповідальний підхід. Адже ми знаходимося в зеленій карантинній зоні, та при наявності менше 80 відсотків вакцинованих працівників і при збільшенні кількості захворювань наш регіон може перейти в більш критичну зону, що не виключає переходу на дистанційне навчання.

У дитячих садках кількість вакцинованих працівників ще менше, тому користуючись нагодою, закликаю всіх наших співробітників більш виважено підійти до цієї проблеми і не наражати на небезпеку себе та оточуючих!

– Що нового передбачено в навчальному процесі?

– У новому навчальному році планується відхід від триместрів і перехід до навчання по чвертях. Це потрібно для того, щоб в разі введення карантину ми могли вести освітній процес так, як і по всій Україні.

Треба відзначити, що держава і наше місто готується до можливого гіршого сценарію. Для цього при співфінансуванні обласної та міської рад будуть закуплені ноутбуки для вчителів.

– Скільки першокласників сядуть за парти?

– У цьому році їх буде на два класи менше. Це можна пояснити тим, що певна кількість батьків, на жаль, їде працювати за кордон.

– Школи готові прийняти учнів?

– Чи готові. Підготовка до початку освітнього процесу практично закінчена. Зараз завершуються перевірки навчальних закладів на готовність. Є невеликі зауваження, які стосуються в основному вимог санітарних служб.

– Підручників вистачає?

– Підручниками школи забезпечені на 90 відсотків, першокласники – на 100. Але до 15 вересня будуть забезпечені всі.

– З нового навчального року в Україні вводиться нова система харчування школярів. Ви готові до цього?

– Нова система має рекомендаційний характер. І це добре, адже в її впровадженні є певні проблеми. Мені здається, що з розробниками цієї програми ми живемо в різних вимірах. Пан Клопотенко (Клопотенко Євген Вікторович – український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий. Засновник соціального проєкту «Нове шкільне харчування». – Авт.), який розробив меню, розповідає і пропонує все правильно, але багато хто з його пропозицій далекі від нашої реальності. Тому до нововведення є багато питань і у шкільних колективів, і у Держпродспоживслужби.

Наприклад, в запропонованих блюдах багато спецій, які не рекомендуються дітям. Я пам’ятаю, коли ще працював директором НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», ми з завідувачем їдальні розглядали можливість застосування цього меню і визначили, що з усього запропонованого на практиці можна застосувати тільки 16 страв. Взяти хоча б курячу відбивну на пару – її можна приготувати з мінімальним використанням солі і спецій. Але коли автор меню пропонує до цієї страви спеції, про які ми навіть не чули, – це перебір. Яким блюдо вийде на смак, як його приймуть діти? Це питання.

Я поважаю пана Клопотенка, але одна справа розповідати, як, наприклад, викласти горошинки на двадцять порцій і інше – зробити це для 800 учнів. Уявляєте обсяг роботи? І не дарма сьогодні в соцмережах і в ЗМІ дуже багато критики щодо меню Клопотенка. Думаю, тут є над чим попрацювати.

Однак якість харчування потрібно міняти однозначно. І те, що в шкільних меню заборонили застосування ковбаси і сосисок, можна тільки вітати. Потрібен новий підхід. Можливо, треба ввести систему харчування, де є кілька страв на вибір або за принципом шведського столу …

– Вчителів вистачає?

– Педагогічним складом ми забезпечені повністю.

– Яка середня зарплата вчителя?

– Молодий спеціаліст отримує близько 8000 гривень при графіку 18 годин в тиждень. Це без відрахувань податків. Виходить, що чистими він отримує стільки ж, скільки молодший обслуговуючий персонал. Уявіть молодого 22-річного чоловіка, якого для життя, для створення сім’ї, для розвитку потрібно значно більше. І це при величезній відповідальності, яка лежить на шкільних вчителів. Такий підхід ніяк не стимулює йти в педагоги. Більш того, по цій проблемі слід друга – педагогічні кадри старіють, зараз багато вчителів передпенсійного і пенсійного віку, а заміни їм немає.

– Як позначився на дітях минулий дистанційний навчальний рік?

– Однозначно погано. Це була велика втрата в навчальному процесі. Ніякі онлайн-заняття не можуть замінити живе спілкування. І не секрет, що було багато випадків, коли учень, нібито присутня онлайн на уроці, насправді займався зовсім іншими справами.

Красномовне свідчення і підтвердження втрат від такої форми навчання – це ЗНО в цьому році, коли тільки один наш учень набрав 200 балів. Були, звичайно, і інші високі результати, але якщо порівняти з попередніми роками, то загальний рівень показників значно гірше.

– Знову хочу повернутися до загрози епідемії. Хіба не можна зобов’язати вчителів вакцинуватися? І чому такий малий відсоток вакцинованих?

– Змусити можна, це справа добровільна. Ми діємо тільки методом переконання.

Упевнений, що в малій кількості вакцинованих винна антиреклама, поширення інформації про нібито неперевірені вакцини або її побічних явищ. Багато хто вважає, що їх обійде спільна біда. Однак так можуть міркувати ті, кого біда не торкнулася реально, хто не бачив, як хворіють родичі або близькі люди.

Я сподіваюся, що буде прийнято вольове рішення уряду про певні обмеження для невакцинованих людей, підштовхне до більш активної вакцинації.

Також сподіваюся, що хвороби і карантини нас обійдуть стороною, ми відкриємо підручники 1 вересня, а закриємо 31 травня, як це і належить при нормальному навчальному процесі.

ДЖЕРЕЛО: Олександрійський тиждень