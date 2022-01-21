Інтерв`ю з олександрійським «кіборгом» Олександром Мосулегою зберігається на Українському радіо

В останню декаду січня Україна за традицією вшановує подвиг захисників Донецького аеропорту. Це дні пам’яті героїв, які утримували ДАП, протистоячи російському агресору. Бої розгорнулися спочатку між українськими військами і бійцями добровольчих формувань з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань і окупаційних військ з іншої за контроль над Донецьким міжнародним аеропортом. Вони стали одними з найзапекліших у російсько-українській війні, що триває вже вісім років.

А на Українському радіо в електронному архіві передач є інтерв`ю з одним із відважних захисників аеропорту, олександрійцем Олександром Мосулегою, зроблене кілька років тому столичною журналісткою Ніною Жежерою у її авторському проєкті «Герої» для мовника УР-1 «UA суспільне». О.Мосулега відповідаючи на запитання, поділився своїми, тоді ще свіжими спогадами. «Голос Громади» з нагоди дати вшанування подвигу «кіборгів» ДАП, якою в Україні обрано 20 січня, переслухав заново це інтерв`ю, далі – його стенограма (скорочено).

«Ми познайомилися з ним на марші УПА. Рішучий, мужній, водночас світлий погляд. По духу – воїн, справжній нащадок борців за незалежність. Статний, кремезний, сивочолий – це Олександр Мосулега з Олександрії, на псевдо «Дід», найдорожчою своєю відзнакою вважає нагороду «Народний герой України». Щойно російський агресор зазіхнув на нашу землю, він взяв до рук зброю. В донецький аеропорт увійшов просто солдатом, бо прапорщик (таке у нього звання у військовій книжці) не може бути кулеметником, а Олександр вибрав кулемет», – такими словами розпочала свій черговий випуск «Героїв» Ніна Жежера.

І потім пряма мова Олександра Мосулеги: «У першій ротації я зайшов в аеропорт 9 листопада. Досвід у мене був – 22 місяці служби в Афганістані за часів СРСР. Коли почалися ці події (на Донбасі), мене спочатку не хотіли брати, як добровольця, але я просто «дістав» воєнкомат і мене таки викликали. Я хотів піти в десантники, але вже мав ІІІ групу інвалідності після Афганістану і мені сказали: «Ти, дєдушка, далі територіальної оборони не потрапиш». Та потім у жовтні шукали по всіх бригадах добровольців в донецький аеропорт, так я туди і потрапив. Кулеметником – бо зброю мало хто знає так, як знаю я, тому що служив у Вітебській повітряно-десантній дивізії – найбільш бойовій дивізії у часи Радянського союзу. Кулемет ПКМ калібру 7.62 – штука хороша, а мене якраз далекозорість, цілитися зручно. Нашу 93-ю бригаду збирали з усієї України і кожен з нас знав, на що йде.

Спершу я потрапив на диспетчерську вежу аеропорту, то по нас 8 днів поспіль працювала «Рапіра» – 100-мм гармата, снаряд якої пробиває 60-сантиметровий бетонний блок, залітає всередину і там вибухає. Ми перебували на другому поверсі – ні на першому, ні на верхніх вже майже нічого не вціліло, там залишатися було ніяк. За 20 днів тоді я вистріляв приблизно 20 тисяч патронів. Коли стріляєш бронебійно-запалювальними, то потім з того місця, звідки в тебе стріляли – тиша… У нас кулемет не мовчав 24 години на добу, бо навіть коли БТР підвозив нам воду, продукти, пальне, хлопці вибігали все це розвантажувати, треба було працювати, відволікаючи увагу противника від «броні» на себе. У відповідь вони лупили по мені.

Друга моя ротація була на новий термінал 15 грудня. Тоді вже доводилося пробиватися до нього через «сепарів», бо іншого способу не було. Обіцяли нам, що БК завезуть «бронею», але ніхто тоді його нам так і не завіз… Тоді по нас ворог пострілював, аби «перевірити», отримував відповідь і затихав. Найстрашніше було, коли виходили після першої ротації: у нас на очах підбили наші танк і БМП, водій-механік нашого БТР спочатку не міг знайти дорогу на вихід, вночі кружляв по злітній смузі, де було багато побитої техніки, а в цей час по нас були з крупнокаліберних кулеметів…»

Кого б з товаришів пригадав Олександр – багатьох. Бо за його словами, всі були вмотивовані на боротьбу і цілком усвідомлювали своє завдання та можливі наслідки.

«Наприклад, Віталій Немиренко з Борисполя, мій другий помічник. Отримав контузію, на новому терміналі руку йому перебило з РПГ, відвезли його в госпіталь за 4 дні до того, як впав аеропорт. А потім, вже коли ми зайшли на «Зеніт» (це навпроти донецького аеропорту), він до нас знову приїжджає – в кістці залікованої руки металева (титанова) вставка… На Зеніті нас тоді дев`ятьох накрило, Віталія знову поранило – ногу перебило осколком. У нашій роті практично всі хоча б раз були поранені, дехто, як я, – двічі. Але всі потім поверталися на позиції. А в Неміренка було три поранення, друга група інвалідності. Так він ще й після цього служив, знявши групу. Наша 93-я бригада тримала Зеніт, Опитне, шахту Бутівку, Первомайське, Піски. Але таких важких ближніх боїв, як в аеропорту, не було: міномет, танк по нас працювали кожен день, поки нашу роту не вибили. Залишки роти вивели, після чого нову групу завели, з «Фагота» гепнули по танку – він більше не турбував…

Нашим хлопцям би побажав, щоб їм не заважали давати гідну відповідь: якщо проти тебе працює 120-та ствольна артилерія, то так само стодвадцятка повинна полетіти і туди. А так виходило, тебе обстрілюють, а тобі не можна відповідати, бо це вважалося провокацією і порушенням угод… Відвоювати Донецьк і Луганськ можна було, але тоді, в 2014 році, нам не дали…»

Про свої поранення Олександр в інтерв`ю говорив коротко: «Ще у першій ротації отримав контузію, потім у наступній – другу: біля мене на відстані руки РПГ розірвалася. Далі госпіталь, після чого мені сказали: в аеропорт ти більше не заходиш». (Насправді ж Олександр зазнав численних і дуже тяжких ушкоджень. Тривале лікування, спочатку в Україні, потім в Угорщині, після чого були довгі місяці реабілітації – про це можна розповісти ще одну велику історію…)

Але зараз він «в строю»: як і раніше до війни, живе в Олександрії, активно займається громадською діяльністю. І звісно ж, волонтерством: допомагає, чим тільки може, армії та зокрема – своїй 93-й механізованій бригаді.

«Голос Громади» по телефону привітав «кіборга» Олександра, побажавши йому здоров`я та життєвої наснаги і наш дзвінок застав його в Київській області, де з нагоди чергової річниці він саме провідує своїх товаришів по зброї – захисників ДАП. А на завтра у них вже заплановано захід: віддати шану могилам героїв 93-ї бригади та інших бійців, полеглих у битвах з російсько-сепаратистськими загарбниками…

Історична довідка: проросійські сили підірвали спочатку диспетчерську вежу, а 20 січня 2015 року і новий термінал; його бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилися, ховаючи під собою українських бійців. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.

За час боїв українська армія вибудувала оборону, створивши лінію укріплень навколо злітної смуги по периметру навколишніх сіл – у Пісках, Водяному, Опитному, біля шахти Бутівки. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисників терміналів стали звати «кіборгами».