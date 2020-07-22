Історія одного депутатського звернення: що, кому, і як дозволено?

Про те, як в Олександрії іноді вирішується питання розміщення на вулицях малих архітектурних форм, з «Голосом Громади» поділився депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький.

«До мене надійшло звернення від мешканців вул.Петра Сагайдачного (колишня вул.Фрунзе) про неналежне встановлення торгівельних ларьків (кіосків), які не відповідають архітектурним вимогам, на цій вулиці суміжно з автовокзалом. Також до мене з цього приводу зверталися водії автотранспорту, таксисти: коли рухатись нагору даною вулицею у напрямку вулиці Садової, то ці конструкції заважають видимості, що заборонено всіма нормами і правилами. І цей процес продовжується, поряд виставляються інші контейнери торгівельного призначення, для зберігання сільськогосподарської продукції тощо. Звідси постало питання: чи давали своє погодження на розміщення об`єктів посадовці відділу архітектури та містобудування? Адже міським головою неодноразово наголошувалося на дотриманні суворого контролю за розміщенням малих архітектурних форм на олександрійських вулицях. І крім того, це створює незручності дорожньому руху та умовам проживання людей, поряд з приватними будинками яких встановлені ці торгівельні конструкції», – говорить депутат.

До речі, з запитанням про розміщення як згаданих контейнерів, так й інших кіосків на вулицях міста він неодноразово звертався до виконавчих органів міської влади на засіданнях виконкому міськради, але чіткої відповіді не отримував. І лише після того, як на останній черговій сесії міської ради депутат оприлюднив своє офіційне звернення з даного приводу, йому надійшли три відповіді: один лист від управління економіки міської ради та два – від міського голови Степана Цапюка. У перших двох листах запевнялося, що контейнери не заважають ні руху транспорту, ні мешканцям житлових будинків. Разом з цим визнавалося, що деякі з вищезгаданих контейнерів стоять… на люках водопровідної каналізації. І лише в останньому (третьому) листі за підписом міського голови повідомлялося, що на виконання рішень виконкому про заборону вуличної торгівлі «адміністрацією КП «Центральний міський ринок» здійснено перенесення торгівельної конструкції з перехресть вул.Садової та П.Сагайдачного» на іншу територію, спеціально виділену для торгівлі сільськогосподарською продукцією.

«Отже, міська влада начебто відреагувала на депутатський запит. Але все одно залишається запитання: чому від самого початку торгівельні конструкції були розміщенні з порушеннями, тобто – без погодження відділу архітектури (адже про це в офіційних відповідях на моє запитання не сказано й слова). Чому на дане порушення благоустрою міста не відреагувала служба Муніципальної безпеки? Чому чинні, чіткі правила розміщення МАФів на олександрійських вулицях стосуються не всіх однаково і не для всіх є обов`язковими до виконання? Чому, нарешті, для вирішення питання, потрібно було стільки часу, бюрократичних потуг і відписок ?» – дивується депутат міської ради від фракції «Європейська солідарність» Віталій Заріцький.