Історичний крок у напрямку енергобезпеки: українська енергосистема офіційно приєдналася 16 березня до енергосистеми ЄС. Таким чином Україна стала членом “енергетичного Євросоюзу”.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський: “Україна стала членом “енергетичного Євросоюзу”. Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україну”.

Він подякував членам Європейського союзу особисто президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та комісарці ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Раніше Кадрі Сімсон заявила, що українська енергосистема може бути інтегрована до єдиної європейської енергомережі ENTSO-E в екстреному порядку за кілька тижнів.

А в Міністерсві енергетики України запевнили, що вартість електроенергії як для побутових, так і для промислових споживачів від цього не зміниться (принаймні – на період воєнного стану).

Як відзначив міністр енергетики України Герман Галущенко,

“Україна приєдналася до об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E на рік раніше запланованого”, – написав він у фейсбуку.

“Сьогодні на енергетичній мапі Україна стала частиною ЄС. Наша енергосистема відтепер є частиною об’єднаної енергосистеми Європи”, – зазначив міністр енергетики.

Енергосистема України від’єдналася від систем Росії та Білорусі вночі 24 лютого, за кілька годин до нападу Росії на Україну.

Тоді передбачалося, що це будуть планові випробування системи на міцність лише на три дні, а загалом приєднання до європейської системи має відбутися на початку 2023 року.

У спільній енергосистемі з Росією та Білоруссю Україна працювала ще з радянських часів, отримуючи звідти електроенергію, якої бракувало під час “пікового” навантаження.

Після початку війни Україна вирішила не повертатися до енергетичних зв’язків із Росією та Білоруссю, а її енергосистема працювала без збоїв весь час російської агресії, попри бойові дії та захоплення російськими військами найбільшої у Європі Запорізької АЕС.

“Росія захопила і бомбила наші станції, в тому числі атомні, наражаючи світ на ризик атомної катастрофи. Але українська енергосистема вистояла. Всюди, де було можливо, наші енергетики забезпечували людей електроенергією – військових і цивільних, домогосподарства і підприємства”, – повідомив міністр енергетики.

За його словами, це означає, що “Україна і Європа становлять тепер єдиний енергетичний простір. Єдиний енергетичний “фронт”, де ми підсилюємо одне одного”.

В операторі української енергосистеми НЕК “Укренерго” назвали приєднання до енергосистеми Європи “історичним”. Там повідомили, що саме рішення ухвалили ще 11 березня, а “фізичні операції по з’єднанню енергосистем проведено протягом 16 березня”. Разом із Україною до енергосистеми Європи приєдналася і Молдова.

“Цей крок дасть Україні можливість отримувати електроенергію, якщо агресор продовжить нищити нашу енергетичну інфраструктуру, і тим самим зберегти стабільну роботу енергосистеми”, – пояснили в “Укренерго”.

Там зазначили, що підготовка до цього тривала п’ять років, а тому Україна була технічно готова, залишалося випробувати систему на міцність.

“Вона довела свою стійкість, стабільно працюючи в автономному режимі під час військової агресії з боку Росії”, – зазначають в “Укренерго”.

Але найбільше переваг від приєднання до європейської енергосистеми Україна відчує після завершення війни.

“Синхронізація відкриє і для України, і для Європи широкі можливості для розвитку енергетичного ринку, переходу на відновлювані джерела енергії та зміцнення енергетичної безпеки Європи”, – заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Втім, залежність України від російської та білоруської електрики до війни була мінімальною, – за весь 2021 рік, за даними “Укренерго”, весь імпорт електрики становив 1,1% всього електроспоживання в країні, майже 70% імпорту припало на Білорусь, а 10% дала Росія.