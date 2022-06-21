Йди в ногу з часом: основи сучасної бухгалтерії на курсах підвищення кваліфікації

Ви бухгалтер, але бажаєте вдосконалити знання та навички, аби стати незамінним працівником, «правою рукою» керівника підприємства, його фінансовим радником? Служба зайнятості пропонує вам підвищити свою кваліфікацію, долучившись до курсів цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності». Курси розпочинаються 27 червня 2022 року.

Як відомо, від бухгалтера багато у чому залежить добробут компанії. Без грамотного ведення обліку неможливе існування будь-якої економічної діяльності.

Тому рекомендуємо важливі питання у даній сфері розглянути разом із кваліфікованими викладачами Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Практичні способи користування формами автоматизації обліку на підприємствах, завдання автоматизації, організація підготовки та попереднього опрацювання облікових документів на підприємствах, їх порядок обробки, формування звітності та багато іншого розкриватимуть під час курсу.

Що потрібно, аби долучитися до курсу? Вища освіта відповідного напрямку (економічна освіта), досвід роботи за фахом та вік не менше 18 років.

Нагадаємо, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється безкоштовно, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила ця інформація, зверніться до найближчого центру зайнятості за місцем вашого перебування або до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

З орієнтовним графіком навчання за іншими професіями, за якими передбачається організація професійного навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у червні 2022 року, можна ознайомитися тут: https://cutt.ly/3Jdtth5