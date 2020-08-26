Кабмін погодив нового очільника Кіровоградської ОДА: хто він?

Сьогодні, 26 серпня, Кабінет міністрів України на погодив призначення голови Кіровоградської обласної державної адміністрацій, повідомляє «Голос Громади» на сторінку представника уряду в Верховній Раді Василя Мокана у Фейсбук.

“Погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича – головою Кіровоградської ОДА”, – написав він.

Довідка: Андрій Назаренко раніше працював директором регіонального центру з інвестицій і розвитку та начальником комунального підприємства “Pегіoнальна служба oхopoни і pеставpації пам’ятoк містoбудування та аpхітектуpи”. 25 серпня Назаренко подав декларацію кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Його родин має у власності три квартири, одне машиномісце, земельну ділянку та авто Lexus 2016 року і Mercedes-Benz 2014 року. Також кандидат на посаду задекларував два годинники Rolex – свій та дружини.