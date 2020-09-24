Кабмін України ввів доплати пенсіонерам, які старше 75 років

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Кабінет Міністрів України ввів доплати в розмірі 400 гривень пенсіонерам, які старше 75 років, а також підвищив мінімальну пенсію для пенсіонерів з 20-річним стажем для жінок і 25-річним стажем для чоловіків до 2,5 тисячі гривень, повідомляє «Голос Громади» на сайт Урядового Порталу.
Відповідне рішення ухвалене урядом 16 вересня.

Постановою встановлюється, що з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень.

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Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії. Під цю програму попаде близько 1 млн осіб.

Крім того, постановою продовжується на 2021 рік програма для осіб яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Їм встановлюється щомісячна компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії. Під дію постанови підпадає 1,4 млн осіб.

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Постанова також передбачає виплати пенсіонерам старше 75 років додаткових виплат на постійній основі.

За розрахунками Міністерства фінансів, на доплати пенсіонерам в такому обсязі потрібно 4,5 млрд гривень, і поки що цих коштів в держбюджеті немає, але прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін шукатиме кошти для виконання цих постанов.

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