Кабмін України ввів доплати пенсіонерам, які старше 75 років

Кабінет Міністрів України ввів доплати в розмірі 400 гривень пенсіонерам, які старше 75 років, а також підвищив мінімальну пенсію для пенсіонерів з 20-річним стажем для жінок і 25-річним стажем для чоловіків до 2,5 тисячі гривень, повідомляє «Голос Громади» на сайт Урядового Порталу.

Відповідне рішення ухвалене урядом 16 вересня.

Постановою встановлюється, що з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії. Під цю програму попаде близько 1 млн осіб.

Крім того, постановою продовжується на 2021 рік програма для осіб яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Їм встановлюється щомісячна компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії. Під дію постанови підпадає 1,4 млн осіб.

Постанова також передбачає виплати пенсіонерам старше 75 років додаткових виплат на постійній основі.

За розрахунками Міністерства фінансів, на доплати пенсіонерам в такому обсязі потрібно 4,5 млрд гривень, і поки що цих коштів в держбюджеті немає, але прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін шукатиме кошти для виконання цих постанов.