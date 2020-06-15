Кабмін затвердив поділ Кіровоградської області на чотири райони: перелік

Кабінет міністрів України затвердив новий проект районування областей країни, повідомляє «Голос Громади».

Постанову про утворення та ліквідацію територіальних одиниць уряд схвалив на позачерговому засіданні, у п’ятницю, 12 червня.

Так, на Кіровоградщині буде утворено 4 райони: Кропивницький, Олександрійський, Голованівський та Новоукраїнський.

Також планують утворити 49 об’єднаних територіальних громад.

За даними сторінки прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram проект передбачає створення 129 нових районів та ліквідацію 490 старих.

У постанові передбачається формування такої кількості районів:

– АР Крим – 10 районів;

– Вінницька область – 5 районів;

– Волинська область – 4 райони;

– Дніпропетровська область – 6 районів;

– Донецька область – 8 районів;

– Житомирська область – 4 райони;

– Закарпатська область – 5 районів;

– Запорізька область – 5 районів;

– Івано-Франківська область – 5 районів;

– Київська область – 6 районів;

– Кіровоградська область – 4 райони;

– Луганська область- 8 районів;

– Львівська область – 7 районів;

– Миколаївська область – 4 райони;

– Одеська область – 6 районів;

– Полтавська область – 4 райони;

– Рівненська область – 4 райони:

– Сумська область – 5 районів;

– Тернопільська область – 3 райони;

– Харківська область – 7 районів;

– Херсонська область – 3 райони;

– Хмельницька область – 5 районів;

– Черкаська область – 4 райони;

– Чернівецька область – 3 райони;

– Чернігівська область – 4 райони.