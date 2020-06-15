Кабмін затвердив поділ Кіровоградської області на чотири райони: перелік

Кабінет міністрів України затвердив новий проект районування областей країни, повідомляє «Голос Громади».
Постанову про утворення та ліквідацію територіальних одиниць уряд схвалив на позачерговому засіданні, у п’ятницю, 12 червня.
Так, на Кіровоградщині буде утворено 4 райони: Кропивницький, Олександрійський, Голованівський та Новоукраїнський.
Також планують утворити 49 об’єднаних територіальних громад.
За даними сторінки прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram проект передбачає створення 129 нових районів та ліквідацію 490 старих.
У постанові передбачається формування такої кількості районів:
– АР Крим – 10 районів;
– Вінницька область – 5 районів;
– Волинська область – 4 райони;
– Дніпропетровська область – 6 районів;
– Донецька область – 8 районів;
– Житомирська область – 4 райони;
– Закарпатська область – 5 районів;
– Запорізька область – 5 районів;
– Івано-Франківська область – 5 районів;
– Київська область – 6 районів;
– Кіровоградська область – 4 райони;
– Луганська область- 8 районів;
– Львівська область – 7 районів;
– Миколаївська область – 4 райони;
– Одеська область – 6 районів;
– Полтавська область – 4 райони;
– Рівненська область – 4 райони:
– Сумська область – 5 районів;
– Тернопільська область – 3 райони;
– Харківська область – 7 районів;
– Херсонська область – 3 райони;
– Хмельницька область – 5 районів;
– Черкаська область – 4 райони;
– Чернівецька область – 3 райони;
– Чернігівська область – 4 райони.