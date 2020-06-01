Капітан ФК «Олександрія» завершив професійну кар’єру футболіста

Капітан “Олександрії” Андрій Запорожан прийняв рішення завершити кар’єру футболіста, повідомляє «Голос Громади».

Після виходу команди з карантину 37-річний півзахисник порвав ахілл в контрольному матчі з “Ворсклою”.

“Андрію зробили оперативне втручання. Він вирішив закінчити свою кар’єру. Ми розмовляли з президентом щодо того, щоб Запорожан залишився в тренерському штабі нашої команди”, – заявив тренер.

Півзахисник виступав за команду з 2008 року – на рахунку Запорожана понад 250 матчів. Він є бронзовим призером УПЛ минулого сезону.