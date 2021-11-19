«Каральний меч» COVID-дисципліни в Олександрії

Олександрійська поліція лише за минулий тиждень наклала майже три десятки штрафних санкцій на підприємців за недотримання ними протиепідемічних вимог чинного законодавства, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою в секторі моніторингу Олександрійської районної поліції.

Працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби протягом минулого тижня продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 28 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, йдеться в повідомленні.

Для порівняння: всього за минулий тиждень правоохоронцями було складено 172 протоколи за різні порушення адміністративного законодавства.