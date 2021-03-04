Карати чи милувати перевізників? (Коментар фахівця)

В Олександрії діє мораторій на застосування штрафних санкцій до суб’єктів підприємництва, які здійснюють пасажироперевезення на міських автобусних маршрутах, повідомляє «Голос Громади».

Заборона на штрафування автобусних перевізників введена Олександрійською міською радою на їхнє прохання: як зазначалося при обговоренні проєкту рішення, «у зв’язку з введенням карантинних обмежень, які й без того спричинили скрутне фінансове становище перевізників через зменшення пасажиропотоків». Відповідно мораторій діятиме тимчасово, тобто доти, доки в місті триватимуть карантинні заходи. Крім того, дана заборона на штрафи прийнята з деякими оговірками: наприклад, мораторій не буде діяти у разі невиходів автобусів на графікові рейси, порушень правил безпеки пасажирів та протиепідемічних норм.

Як здійснюється контроль за дотриманням графіків руху автобусів, і чи застосовувалися штрафні санкції до перевізників раніше, до введення карантину, «Голос Громади» поцікавився у начальника управління економіки Олександрійської міськради Ростислава Черевашка.

За словами посадовця, дотримання регулярності рейсів виконавцями пасажироперевезень відслідковується управлінням економіки через систему GPS-контролю. У минулі роки практики застосування штрафних санкцій до підприємців-перевізників не було. Зате мали місце випадки розірвання в односторонньому порядку договорів з боку міської ради з перевізниками за порушення ними договірних зобов’язань (такий прецедент, коли міськрада, як замовник послуг, достроково припинила договори з усіма перевізниками міських автобусних маршрутів, стався минулого року). Загалом, за словами Р.Черевашка, штрафи є більш дієвим засобом впливу на виконання договорів з пасажироперевезень, ніж такий радикальний, як їх розірвання. Адже потім міській раді доводиться організовувати новий конкурс на перевезення пасажирів, а це громіздка і тривала у часі процедура. Отже, на даний час мораторій на штрафи хоча й введений, але як зазначалося рядом посадовців міськради при розгляді даного питання, «карантин не може бути виправданням і не знімає відповідальності з перевізників за недотримання ними регулярності автобусного руху».