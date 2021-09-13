Картини і майстер-клас від відомого художника – в олександрійській галереї

Вчора в олександрійській художній галереї VashArt відкрилася виставка відомого не лише в Україні митця Андрія Кулагіна, повідомляє «Голос Громади».

Андрія Кулагіна «Голос Громади» вже представляв своїм читачам майже два роки тому, коли в Олександрії, так само в галереї VashArt, проходила його перша персональна виставка. Тому зараз лише коротко нагадаємо деякі моменти з його біографії. А.Кулагін – радянський і український художник з широким творчим діапазоном: пейзажі та натюрморти, портрети і лаконічна графіка. В мистецтві – з 13 років, коли почав працювати художником-оформлювачем. Лауреат багатьох премій і нагород, серед яких – орден Трудового Червоного Прапора і золота медаль Ватикану за внесок в розвиток світового мистецтва. У 2008 році був присутній на аудієнції в Папи Римського Бенедикта XVI на запрошення в честь написаного портрета понтифіка Івана Павла II, за що і був удостоєний нагороди Ватикану за внесок у розвиток культури. Портрет Івана Павла II нині зберігається в галереї ватиканської бібліотеки. А такі роботи, як триптих «Омар Хайям», що придбаний для галереї Іраку, «Портрет першого Нунція Ватикану в незалежній Україні Антоніо Франко» теж стали знаковими у творчості художника.

У 2016 році він проводить волонтерський арт-проект «Ніхто крім нас», де організував творчу інтелігенцію для допомоги постраждалим бійцям в збройному конфлікті АТО. Андрій Кулагін популяризує українське мистецтво. Художник живе і працює в Києві.

Як розповів сам Кулагін, у червні цього року йому виповнилося 60 років, у зв`язку з чим тоді ж у столиці пройшла його персональна виставка. Її відвідала засновниця олександрійської галереї Ірина Кваша і скориставшись такою нагодою, «по старій дружбі» запросила художника до нашого міста. Митець не відмовив і привіз до Олександрії нову колекцію своїх творів.

Відкриття заходу, який підпадає під визначення вернісажу, проходило урочисто – з виступами олександрійських майстрів вокального і хореографічного мистецтва, після чого господиня галереї представила свого гостя. А той, у свою чергу, подякував за запрошення пані Ірині і схвально відгукнувся про місто, яке на його думку, «позитивно змінилося за ці два роки».

Експозиція виставки складалася з 25-ти пейзажів і натюрмортів, виконаних олією. Хоча як зазначив митець у короткому інтерв`ю «Голосу Громади», взагалі його улюбленим жанром є портрет. Але інший напрямок представленої колекції, за словами пана Андрія, став наслідком карантину, який ось вже півтора року триває в країні…

Та ці життєстверджуючі, «атмосферні» пейзажі і живі квіти на полотнах були не єдиною цікавинкою виставки: перед залом глядачів художник провів короткий майстер-клас. Спочатку він пастеллю намалював нічний пейзаж – Кам’янець – Подільську фортецю. Потім на цьому ж малюнку, як у прискореному кіно, розцвів ранок, який тут же перейшов у спекотний полудень і нарешті, завершився вечором – вся ця мальована «доба з життя» знаменитої фортеці не зайняла у художника й півгодини! Кожна така трансформація етюду на очах у глядачів супроводжувалася їхніми захопленими оплесками…

У продовження заходу присутні «у вільному режимі» оглядали привезену Андрієм Кулагіним експозицію, спілкувалися та фотографувалися з ювіляром на згадку.

Виставка картин А.Кулагіна продовжує діяти в галереї «ВашАрт» і відвідати її можуть всі бажаючі.