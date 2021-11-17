Кататися містом стало дорожче: затверджено нові тарифи проїзду в міських автобусах

Сьогодні виконавчий комітет Олександрійської міської ради затвердив граничні тарифи на перевезення пасажирів на всіх автобусних маршрутах загального користування, повідомляє «Голос Громади».

Отже, на автобусних маршрутах загального користування одна поїздка одного пасажира у межах Олександрії та на маршрутах №№ 9, 14, 16, 17, 18, 18/1 коштуватиме 8 гривень.

А на автобусних маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 максимальна вартість проїзду встановлена у 13 гривень.

Як зазначали у своїх поясненнях перед голосуванням за даний проєкт рішення міський голова Сергій Кузьменко і начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко, досі вартість міських пасажирських перевезень, попри всі негативні зовнішні економічні фактори, в Олександрії залишалася однією з найнижчих.

Але на даний час, щоб автобусне сполучення працювало стабільно і якісно, ці економічні чинники вже неможливо не враховувати. Це і світова економічна та енергетична криза і пов`язані з нею зростання цін на пальне та мастила, і підвищення з 2019 року мінімальної зарплати на 35,3 %, зміна виробничих умов та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізників. Тому були розглянуті відповідні листи з пропозиціями, суб`єктів підприємництва, що надають транспортні послуги (ними пропонувалися тарифи у межах 10 – 16 гривень відповідно), фахівцями управління економіки проведені обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах і в результаті визначені граничні економічно обгрунтовані тарифи у 8 та 13 гривень. Дана пропозиція пройшла необхідні регуляторні і погоджувальні процедури, зазначалося на засіданні.

Згідно з рішенням виконкому, тарифи набувають чинності з дати їхнього офіційного оприлюднення на веб-порталі Олександрійської міської ради.