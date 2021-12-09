Катеринославські меблеві майстерні пропонують роботу олександрійцям з інвалідністю

Днями, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся мініярмарок вакансій. Роботу пропонувала Наталія Шеремет, менеджер з персоналу ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні».

«ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» понад 10 років є виробником сучасних ортопедичних матраців. За час його існування було пройдено великий шлях від маленького цеху до сучасної фабрики з виробництва матраців, оснащеної високотехнологічним обладнанням. Унікальність підприємства полягає в тому, що воно має повний цикл виробництва матраців, а власні цехи з виготовлення певних пружинних блоків та поролону гарантують якісну основу ортопедичного матраца», – розповіла менеджер з персоналу.

Сьогодні на підприємстві є потреба у прибиральниках службових приміщень та двірниках.

Н. Шеремет ознайомила присутніх з вимогами до претендентів на вільні робочі місця, основними завданнями та обов’язками працівника, графіком роботи, умовами оплати праці.

Під час спілкування присутні ставили чимало запитань, які найбільше їх турбували: розмір заробітної плати, соціальні гарантії для працівників тощо. На всі поставлені запитання представник роботодавця надала вичерпні відповіді.

Захід відвідали 14 шукачів роботи, один з яких зацікавився пропозицією та домовився про відвідування меблевого товариства для вирішення питання власного працевлаштування.