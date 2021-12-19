Казково-феєричне відкриття новорічної ялинки в Олександрії (ФОТО)

Сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая, олександрійці завітали на головну площу Олександрії аби на власні очі побачити відкриття Новорічної красуні, повідомляє “Голос Громади”.

Попри холодну, дощову та мокру погоду у центрі міста зібралось дуже багато містян з дітьми, знайомими та цілими сім`ями. Програма заходу була насиченою, цікавою та яскравою. Сучасні новорічні фотозони нікого не залишили байдужими. Особливу увагу діткам приділив Св. Миколай, який фотографувався з ними та дарував солодощі. На площі для дітей та дорослих працюють різноманітні атракціони та розваги.

Такого відкриття ялинки олександрійці не бачили давно!