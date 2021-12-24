Керівник обласного онкоцентру став відомим на всю Україну у незвичній для себе ролі

Генеральний директор Кіровоградського онкоцентру, депутат Кропивницької міської ради від «Європейської Солідарності» Костянтин Яриніч вчора став героєм ефіру центральних українських телевізійних каналів, як… рятувальник на воді – він витяг дитину з-під криги на водоймищі, повідомляє «Голос Громади» за інформацією різних джерел.

Спочатку про це повідомила на своєму ресурсі служба ДСНС:

«23 грудня приблизно о 14:00 до приміщення Гімназії новітніх технологій навчання, що у м. Кропивницький у мікрорайоні Озерна Балка, забігла школярка та повідомила, що під кригу на ставку поблизу провалилась дівчинка. У цей момент у гімназії перебував Костянтин Яриніч (лікар та громадсько-політичний діяч). Він миттєво зорієнтувався, попросив мотузку та кинувся на порятунок. Працівники закладу в цей час викликали служби екстреного реагування. Костянтин по кризі підповз до дитини та почав витягувати. Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег. Дитину-п’ятикласницю зігріли у гімназії та заспокоїли до прибуття медиків, які транспортували її у задовільному стані до дитячої обласної лікарні. Завдяки рішучим та грамотним діям Костянтина Яриніча дівчинка не загинула!»

А вчора увечері про подію повідомили ряд українських телевізійних каналів у своїх новинах. Зокрема на каналі UA-Перший рятівник дитини Костянтин Яриніч також поділився в короткому інтерв`ю, як все відбувалося.

«Досить далеко від берега була дитина, вона спочатку кричала про допомогу, потім вже стихла. Коли я повз до неї, крига була тонка і я відчував, що таке може статися і зі мною. Але оскільки я знаю, як надавати допомогу, я ще коли біг до берега, почав роздягатися, бо знав, що можливо, доведеться й пірнати… Я вже 15 років «морж» і для мене це звична річ – пірнати в ополонку, що я й роблю кожного ранку. Але такий випадок у мене вперше в житті. На той час у нас було 10 градусів морозу, тому коли тягнув дитину і відповзав сам, то вона в цей час буквально за лічені секунди затримки мокра, просто примерзала до льоду…», – сказав К. Яриніч. За повідомленням лікарів екстреної допомоги, дівчинка потрапила в реанімаційне віддлення медзакладу в тяжкому стані, спочатку у неї температура була 35 градусів. Вона ще досі у лікарні і скільки пробуде там, покаже час, але наразі її життю вже ніщо не загрожує, кажуть медики.

А що було потім з рятівником Костянтином Яринічем? А нічого: врятував дитину з ополонки, одягнувся і пішов собі на роботу…

Тим часом працівники ДСНС закликають:

«Шановны батьки, педагоги! Слідкуйте за дозвіллям дітей! Навчайте їх правил безпеки! За жодних обставин не дозволяйте ходити на водойми!»

(Посилання на відео про цю подію від ДСНС: https://www.facebook.com/100023161207533/videos/pcb.1045218492926848/1300215310442793