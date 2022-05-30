Керівник однієї з громадських організацій на Кіровоградщині продавав автомобілі, що призначались для ЗСУ

Служба безпеки України на Кіровоградщині затримала групу злочинців, які здійснювали продаж автомобілів, які завозили під виглядом гуманітарної допомоги для військових, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

Слідство довело, що загальноукраїнська громадська організація під час військової агресії рф проти України безкоштовно отримувала від країн ЄС автотранспортні засоби, які надалі мали передаватися для потреб ЗСУ як гуманітарна допомога.

“Встановлено, що зловмисники на системній основі налагодили незаконний механізм збуту вказаних автомобілів, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям.

Так, за перші 2 місяці війни громадською організацією через митний кордон України ввезено та задекларовано як гуманітарну допомогу легкові автомобілі Hyundai Santa FE, KIA Sorento та Volkswagen Touran, які надалі зловмисники доставили до м. Кропивницького для їх збуту місцевому мешканцю.

Співробітники СБУ затримали «на гарячому» організатора злочинної схеми під час одержання незаконної грошової винагороди у розмірі 16 400 доларів США за продаж вказаних автомобілів” – повідомляють у пресслужбі СБУ.

Обшуки тривають.