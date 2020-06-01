Керівництво Олександрійщини шукає варіанти вирішення проблеми з перебоями водопостачання в Сурганах

Нещодавно перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль з робочою поїздкою відвідав Андріївську сільську раду, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Під час зустрічі вирішували питання щодо перебоїв водопостачання до осель мешканців с. Сургани, які пов’язані з діяльністю Білоцерківського аграрного університету та ТОВ «Рос Агро», яке здійснює обробіток земель, розташованих на території сільської ради.

Наразі проводиться робота по відновленню та забезпеченню водопостачання до помешкань населеного пункту.