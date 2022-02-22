Керівництво Олександрії провело нараду щодо готовності міста до надзвичайних військових умов

Сьогодні, 22 лютого, під керівництвом міського голови Сергія Кузьменка відбулася нарада з приводу готовності інфраструктури Олександрійської громади до роботи в умовах надзвичайної ситуації військового характеру. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

На зібрані були присутні заступники мера, а також голова Олександрійської райдержадміністрації та начальник територіальної оборони Ольга Коріненко, начальники управлінь та відділів міської ради.

Під час зібрання відбулося обговорення ситуації, яка відбувається на кордонах України та проговорено про заходи, які здійснюються владою країни з метою її врегулювання.

Поряд з цим присутнім розповіли про виконання повноважень органів місцевого самоврядування в галузі оборонної роботи, формування підрозділів територіальної оборони та підготовки населення до участі в заходах національного супротиву. Наголошено про готовність цивільного укриття до готовності у використанні, зокрема проводяться роботи по усуненню виявлених недоліків.

“Сергій Кузьменко доручив довести до голів ОСББ, власників захисних споруд та найпростіших укриттів завдання додаткового обстеження своїх укриттів та за потреби упорядкувати їх для можливого використання цивільним населенням.

Також вирішено розмістити в електронних та друкованих засобах масової інформації рекомендації про порядок дій в умовах надзвичайної ситуації та адреси укриттів. Окрім того, ця інформація постійно розміщена на сайті Олександрійської міської ради в розділі «Цивільний захист»” – йдеться у повідомленні.

Сергій Кузьменко звертає до жителів громади з проханням не допускати розповсюдження чуток панічного характеру серед населення, які спровоковані та нагнітаються деякими ЗМІ для дестабілізації ситуації в нашій країні.

“Збройні Сили України сьогодні готові дати належну відсіч агресору та не допустити його на підконтрольну територію. Достовірна інформація надається уповноваженими державними органами та посадовими особами нашої держави” – підкреслив міський голова.